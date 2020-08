: Piskuiset mutta sitäkin kammottavammat painajaiset jatkuvat: Little Nightmares II sai runsaasti pelikuvaa

Little Nightmares II oli vahvasti tapetilla eilisessä Gamescomin Opening Night Live -lähetyksessä.

Ruotsalaisstudio Tarsier Studiosin Little Nightmares II on jatkoa reilun kolmen vuoden takaiselle indiehitiksi muodostuneelle kauhuseikkailulle, jolle KonsoliFINiltäkin lohkesi täydet viisi tähteä. Meininki tuntuisi trailerin perusteella jatkuvan vähintäänkin yhtä kammottavana, joskin tällä kertaa Six on saanut kaverikseen Monon. Pelikuvaakin voi katsastaa ihan uutisen loppuun upotetulta videolta.

Little Nightmares II julkaistaan helmikuun 11. päivä PC:lle, Xbox Onelle, PlayStation 4:lle, Switchille sekä seuraavan sukupolven masiinoille.