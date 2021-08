: Psychonauts 2 -traileri esittelee hassuja tasoja ja Razin psyykkisiä voimia

Microsoft ja kehittäjä Double Fine Productions paljastivat uuden Psychonauts 2 -trailerin.

Razin uusia kujeita esiteltiin Gamescom 2021:n Xbox-lähetyksessä. Psychonauts 2:n tarina jatkaa siitä, mihin VR-peli Psychonauts in the Rhombus of Ruin jäi. Tuoreessa trailerissa nähdään värikästä ja vauhdikasta tasohyppelyä.

Psychonauts 2 julkaistaan Xbox Series S/X:llä, Xbox Onella, PlayStation 4:llä ja PC:llä elokuun 25. päivänä eli tänään. KonsoliFINin Psychonauts 2 -arvostelun voi lukea täältä.

► Nuppisankarin jatko-osa on tismalleen edeltäjänsä kaltainen – hyvässä ja pahassa

►E3 2021: Double Finen magnum opus päivättiin – Psychonauts 2 julkaistaan elokuussa