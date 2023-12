: Metal Gear -luoja Hideo Kojiman ja Jordan Peelen uusi Xbox-projekti OD paljastettiin – "Nälkäinen, violetti dinosaurus söi kiltin ja eloisan ketun"

Muun muassa Metal Gear -sarjasta tutun Hideo Kojiman sekä Xboxin yhteisprojektista on huhuiltu jo useamman vuoden ajan. Nyt salaisuuden verhoa raotettiin viimein, kun Kojima Productionsin ja Xbox Game Studiosin työstämä OD paljastettiin eilisissä The Game Awardseissa.

Kryptinen julkistustraileri ei esittele lainkaan pelikuvaa, vaan kolme henkilöä lausumassa samaa lastenlorua: Sophia Lillis (Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, Asteroid City), Hunter Schafer (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes, Euphoria) sekä Udo Kier (Hunters, Swan Song). Kaiken kaikkiaan OD:sta tiedetään siis edelleen hyvin vähän, sillä julkaisupäivää tai -alustaa ei paljastettu lainkaan, genrestä puhumattakaan. Oletettavasti projekti on kuitenkin Xbox-yksinoikeus.

Pelin ohjaajana toimiva Kojima kertoi The Game Awards -nokkamies Geoff Keighleyn haastattelussa, että teoksen työstäminen toteutetaan yhdessä Xbox Game Studiosin kanssa hyödyntäen heidän kehittämäänsä pilviteknologiaa. Kojima tähdensi myös, että projekti tulemaan olemaan täysin uudenlaisen median muoto, joka yhdistelee niin peliä kuin elokuvaakin.

Myös OD:n taustajoukoissa on Hollywood-voimaa: ohjaaja-käsikirjoittaja-tuottaja Jordan Peele on vahvasti mukana kehityksessä, minkä lisäksi Kojima lupaili yhteistyötä muidenkin elokuva-alan "silmäätekevien" kanssa.

Mielenkiintoisia sanakäänteitä sisältävän trailerin sekä Geoff Keighleyn haastattelun voit katsastaa alta.