George R.R. Martin sanoo Elden Ringin olevan Dark Soulsin jatko-osa

Kirjailija George R.R. Martin puhui hiljattain WTTW News'ille. Haastattelussa puhuttiin Game of Thronesin vaikutuksesta Martinin elämään, mutta myös joistain yksityiskohdista hänen osallisuudestaan Elden Ringiin.

Martinilta kysyttiin, kuinka erilaista videopelin työstäminen on fantasiafiktiokirjailijan työnkuvaan verrattuna.

"Oikeastaan se on huomattavasti erilaista. Olen pelannut videopelejä. En ole suuri videopelaaja. Mutta peli on nimeltään Elden Ring ja se on jatko-osa pelille nimeltä Dark Souls, joka tuli ulos muutama vuosi sitten ja se tuli Japanista", Martin sanoi.

Martin kertoi, että hänen työnsä Elden Ringin suhteen tehtiin itse asiassa jo vuosia sitten, sillä pelien kehittäminen kestää kauan.

"Periaatteessa he halusivat luotavan maailman, jonka sisään peli voitaisiin asettaa, he halusivat maailman rakentamisen olevan iso tekijä fantasiassa ja tieteiskirjallisuudessa. Ei oikeastaan puhuta hahmoista ja juonesta, mutta ympäristö on melkein yhtä tärkeä kuin kaikki muukin: Tolkienin Keski-Maa, Robert E Howardin Hyborian aikakausi, Isaac Asimovin Foundation-universumi...", Martin selittää.

Martin kertoo luoneensa jo vuosia sitten FromSoftwarelle melko yksityiskohtaisen taustan, josta kehittäjät jatkoivat omillaan.

"Mutta he näyttävät säännöllisesti minulle suunnittelemansa hirviöt, viimeisimmät erikoistehosteet tai hienot asiat, mutta peli on kehittynyt hyvin hitaasti ja se tulee ulos tammikuussa, joten olen yhtä innoissani kuin kaikki muutkin nähdäkseni sen", Martin toteaa.

Haastattelun voi katsoa täältä.

