Ghost of Yōtein Legends-yhteistyölaajennus julkaistaan ilmaiseksi maaliskuussa
Lähettänyt Pe 13.02.2026 - 17:57 käyttäjä Jaakko Herranen

Sucker Punchin Ghost of Yōtei saa lisää pelattavaa maaliskuussa.

Viime yön State of Play -lähetyksessä esiteltiin tulevaa Legends-laajennusta. Kyseessähän on yhteistyömoodi, joka tarjoaa runsain mitoin puuhasteltavaa yhteen hiileen puhalteleville porukoille.

Story-moodissa on tarjolla 12 kahden pelaajan tehtävää. Aina kolmen välein avautuu isomman mittakaavan Incursion-haaste neljälle innokkaalle. Loppubossina on yliluonnollinen versio Spideristä, Onista, Kitsunesta tai Snakesta.

Lisää aiheesta:

Survival puolestaan on horde-tyyppinen mähinä, jossa taistellaan alati vaikeutuvia vihulaisaaltoja vastaan neljän hengen kööreissä. Karttoja on neljä kappaletta, joista pyritään napsimaan itselle haltuun alueita, jotka puolestaan aktivoivat Blessing-etuja – mikäli homma menee niin sanotusti reisille, siunataankin pelaajia kirouksella.

Ghost of Yōtei Legends sisältää neljä hahmoluokkaa: Samurai, Archer, Mercenary sekä Shinobi. Nelikko luonnollisesti poikkeaa hieman asevalikoimaltaan ja haarniskoiltaan. Lisätietoja PlayStation Blogista, täältä.

Ghost of Yōtei Legends julkaistaan maaliskuun 10. päivä saapuvan päivityksen mukana, eikä muuten sitten maksa emopelin omistajille senttiäkään.

Pelit: 
Ghost of Yōtei
Alustat: 
PS5
Studiot: 
Sucker Punch
Julkaisijat: 
PlayStation Studios
Lähde: 
PlayStation Blog

