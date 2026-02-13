Ghost of Yōtein Legends-yhteistyölaajennus julkaistaan ilmaiseksi maaliskuussa

Sucker Punchin Ghost of Yōtei saa lisää pelattavaa maaliskuussa.
Viime yön State of Play -lähetyksessä esiteltiin tulevaa Legends-laajennusta. Kyseessähän on yhteistyömoodi, joka tarjoaa runsain mitoin puuhasteltavaa yhteen hiileen puhalteleville porukoille.
Story-moodissa on tarjolla 12 kahden pelaajan tehtävää. Aina kolmen välein avautuu isomman mittakaavan Incursion-haaste neljälle innokkaalle. Loppubossina on yliluonnollinen versio Spideristä, Onista, Kitsunesta tai Snakesta.
Lisää aiheesta:
- Pitkä, kaunis ja palkitseva kostoretki, tällä kertaa Onryōna samurain sijaan – arvostelussa Ghost of Yōtei
- Toimituksen valinnat vuoden 2025 peleiksi
- KonsoliFIN Podcast #225.5: Pelaaminen kuuluu kaikille! (vieraana TikTok- ja Instagram-vaikuttaja saarara)
- KonsoliFIN Podcast #225: GOTY – Loistavan pelivuoden tilinpäätös
Survival puolestaan on horde-tyyppinen mähinä, jossa taistellaan alati vaikeutuvia vihulaisaaltoja vastaan neljän hengen kööreissä. Karttoja on neljä kappaletta, joista pyritään napsimaan itselle haltuun alueita, jotka puolestaan aktivoivat Blessing-etuja – mikäli homma menee niin sanotusti reisille, siunataankin pelaajia kirouksella.
Ghost of Yōtei Legends sisältää neljä hahmoluokkaa: Samurai, Archer, Mercenary sekä Shinobi. Nelikko luonnollisesti poikkeaa hieman asevalikoimaltaan ja haarniskoiltaan. Lisätietoja PlayStation Blogista, täältä.
Ghost of Yōtei Legends julkaistaan maaliskuun 10. päivä saapuvan päivityksen mukana, eikä muuten sitten maksa emopelin omistajille senttiäkään.