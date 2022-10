Gotham Knightsin korjauspäivitys pyrkii vastaamaan pelin kohtaamiin suorituskykyhaasteisiin

Gotham Knights saa kaivatus korjauspäivityksensä sekä PC:lle että konsoleille.

Päivitys pyrkii taklaamaan ainakin osan suorituskykyongelmista, jollaisia on tullut vastaan kaikilla alustoilla esimerkiksi notkahtelevana ruudunpäivityksenä. 60 ruudun sekuntivauhtiin ei päästäne edelleenkään, mutta jonkinmoisia parannuksia on kuitenkin luvassa. Myös pelikutsuihin, käyttöliittymään ja kontrolleihin liittyviä ongelmia on rempattu kuntoon.

PC:n patch notesit voi tarkastaa täältä, konsolipäivityksen tulisi olla linjoilla loppuviikosta.

Gotham Knights on saatavilla PC:lle, Xbox Series X|S:lle sekä PlayStation 5:lle.