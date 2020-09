Harman Kardon ja JBL esittelivät uudet tuotteensa – modernia muotoilua ja pohjoismaisia vaikutteita, tehoja unohtamatta

IFA-messut järjestettiin tänä vuonna poikkeuksellisesti useilta osin etätapahtumien kautta. HARMAN osallistui messuille omalla suoratoistotapahtumallaan.

HARMANin digitaalisessa lehdistötilaisuudessa esiteltiin uusi valikoima yhdistettyjä ääni- ja viihdetuotteita sekä JBL:ltä että Harman Kardonilta.

Uusiin malleihin, muotoiluun sekä ominaisuuksiin voi tutustua lyhykäisesti alta. Tuotteita pääsee tarkastelemaan yksityiskohtaisemmin osoitteessa JBL.com.

Xtreme 3, Go 3 ja Clip 4 -kaiuttimet julkaistaan päivitetyllä logolla ja uusilla väreillä

JBL Xtreme 3:n luvataan synnyttävän entistä mukaansatempaavamman stereoäänen. Vesi- ja pölytiivis kaiutin on helppo ottaa mukaan uusitun kantohihnan ansiosta. 15 tunnin akunkestolla pääsee pitkälle ja sisäänrakennettu virtapankki lataa muita laitteita tarvittaessa. Xtreme 3:een voi liittää kaksi älypuhelinta tai tablettia yhtä aikaa. Kaiutin on saatavana sinisenä, mustana sekä maastokuvioituna.

Go 3 on on JBL:n pienin kaiutin, joka on saatavilla monenlaisilla väriyhdistelmillä. Integroitu silmukka tekee taskukokoisesta kaiuttimesta todella helposti mukana kannettavan. Go 3:n kerrotaan jaksavan soittaa rikasta JBL Pro -ääntä viisi tuntia yhdellä latauksella.

Niin ikään pienikokoinen JBL Clip -kaiutin on palannut uudella uudella ulkoasulla. Clip 4:ssä on 10 tunnin soittoaika ja jykevä basso.

JBL Xtreme 3 on saatavana lokakuussa 2020 hintaan 299 euroa

JBL Go 3 on saatavana lokakuussa 2020 hintaan 39,99 euroa

JBL Clip 4 on saatavana marraskuussa 2020 hintaan 59,99 euroa

PartyBox On-The-Go ja PartyBox 310: helposti siirreltävät jykevät kaiuttimet

PartyBox On-The-Gossa on tunnelmaa nostattavat valot, vahva ääni ja helppo liikuteltavuus. 100 W:n teholla varustettu kaiutin sisältää ladattavat paristot, joten virtaa ei tarvita pistokkeesta. PartyBox On-The-Go on JBL:n mukaan suunniteltu maksimaaliseen siirrettävyyteen joko olkahihnan tai sileästi liukuvien pyörien kanssa.

Langaton mikrofoni

Valoshow synkronoitu musiikin tahdissa

Fyysinen mikrofoni ja kitara

IPX4 roiskeenkestävä

Bluetooth- tai USB-tulo

Todellinen langaton stereo: Yhdistä kaksi kaiutinta langattomasti toisiinsa saadaksesi entistä suuremman stereoäänen

Saatavilla nyt hintaan 299 euroa

PartyBox 310 puolestaan tarjoaa JBL Pro -äänen 240 W:n tehoilla.

18 tunnin akunkesto ja sujuvat liukupyörät

Valoshow synkronoitu musiikin rytmin kanssa

IPX4 roiskeenkestävä

Taustavalaistut painikkeet DJ-ohjaukseen pimeässä

Yhteensopiva useimpien kaiutintelineiden kanssa

Kaksi mikrofoni- ja kitaratuloa sisäänrakennetulla lauluäänityksellä

Äänitehosteet yleisön innostamiseen

Bluetooth- tai USB-tulo

Todellinen langaton stereo: yhdistä kaksi kaiutinta langattomasti yhteen saadaksesi valtavan stereoäänen

JBL PartyBox -sovellus: hallitse juhliasi puhelimellasi

Saatavilla syyskuusta 2020 alkaen hintaan 499 euroa

Harman Kardon Citation 200: tehokas kannettava älykaiutin ulko- ja sisäkäyttöön

Harman Kardon Citation 200:lla voi suoratoistaa musiikkia HD-laadulla Wi-Fi- tai Bluetooth-yhteyden kautta. Kaiuttimelle luvataan kahdeksan täyttä tuntia jatkuvaa toistoa yhdellä latauksella. Älykäs roiskeenkestävä kaiutin voidaan ladata omassa telineessään tai USB:n kautta. Citationin ulkoasussa on vaikutteita pohjoismaisesta muotoilusta.

Harman Kardon Citation 200 on saatavana talviharmaana ja klassisena mustana hintaan 349 euroa

Langattomat nappikuulokkeet JBL Live FREE NC+ ja Reflect MINI TWS

JBL:n nappikuulokkeissa on aktiivinen melunvaimennus. Kaksi uutta mallia, JBL Live FREE NC+ ja Reflect MINI TWS, ovat molemmat vedenpitäviä (IPX7).

Smart Ambient -tekniikka mahdollistaa ympäristön huomioimisen melunvaimennusominaisuudesta huolimatta. Sisäänrakennetun ääniavustajan ansiosta käyttäjä voi hyödyntää Hey Googlea ja Amazon Alexaa.

Kolmas kuulokepari JBL Tune 225TWS on päivitys Tune 220TWS:lle.