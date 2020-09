Vanha kunnon Game & Watch -elektroniikkapeli tekee paluun Marion syntymäpäivän kunniaksi

Nintendo on tuomassa takaisin markkinoille 80-luvun nuorisoa villinneen Game & Watch -elektroniikkapelin.

Game & Watch: Super Mario Bros noudattelee muotoilultaan klassisia yksiruutuisia elektroniikkapelejä. Ehtaa retronostalgiaa huokuvan masiinan sisään on kuitenkin kätketty vuoden 1985 Super Mario Bros. -tasohyppely eurooppalaisittain kohtuullisen mystiseksi jääneen The Lost Levels -jatko-osan kera. Lisäksi mukana on tietysti kello-ominaisuus ja muita pieniä ylläreitä, kuten uutisen loppuun upotettu trailerikin osoittaa.

Game & Watch: Super Mario Bros julkaistaan marraskuun 13. päivä.