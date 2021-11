Harry Potter -näyttelijät palaavat Tylypahkaan HBO:n 20th Anniversary -juhlalähetyksessä

Harry Potter -elokuvasarjan näyttelijäkööri palaa Tylypahkaan tammikuun erikoislähetyksessä.

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts tuo yhteen pääosan kolmikko Daniel Radcliffen, Emma Watsonin ja Rupert Grintin. Mukaan on haalittu lisäksi ainakin Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman ja monta muuta tuttua kasvoa elokuvasarjan tuotannon varrelta. Kirjasaagan kynäillyttä J.K. Rowlingia ei ole kelpuutettu mukaan kööriin todennäköisesti ankaraa kritiikkiä aiheuttaneiden lausuntojensa vuoksi.

Erikoislähetys ei sisällä käsikirjoitettua sisältöä, vaan luvassa on lähinnä haastatteluja ja making of -pätkiä todennäköisesti taannoisen Friends: The Reunion -lähetyksen tyyliin.

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwartsin äärelle voi virittäytyä HBO:lla tammikuun 1. päivänä.