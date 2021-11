Dwayne "The Rock" Johnson halajaa James Bondiksi – miehen isoisä näytteli Bond-pahista Sean Conneryn tähdittämässä elokuvassa

Daniel Craigin viimeinen esiintyminen James Bond -hahmon roolissa on parasta aikaa elokuvateattereissa. Kohta lieneekin siis aika etsiä uutta näyttelijää brittiagentin rooliin, ja vaikuttaa siltä, että Dwayne "The Rock" Johnson on nostanut kätensä pystyyn kiinnostuksen merkkinä.

Esquiren haastateltavana ollut näyttelijä vastailee monen sortin kysymyksiin, joista ensimmäinen liittyy hänen sukunsa historiaan James Bond -filmien kanssa. Miehen isoisä näet nähtiin männävuosina roistona elokuvasarjan vuoden 1967 julkaisussa.

"Kyllä, isoisäni oli Bond-pahis Elät vain kahdesti -elokuvassa Sean Conneryn kanssa." Johnson kertoo videolla. "Se oli todella, todella siistiä ja haluaisin seurata hänen jalanjäljissään ja olla seuraava Bond. En halua olla roisto, pakko olla Bond", näyttelijämies lisää hymyn saattelemana.

Oheinen video näyttää videokuvaa Johnsonin isoisän toimintakohtauksesta sekä antaa muun muassa vastauksen siihen, miksi Johnson itse virtsaa kuntosalilla ollessaan vesipulloihin.