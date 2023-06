Harvinainen Sega Mega Drive -peli meni kaupaksi huikeaan yli 9000 euron hintaan

Harvinainen Sega Mega Drive -peli meni kaupaksi verkossa 7870 punnan eli noin 9160 euron hintaan.

Lakers vs. Celtics and the NBA Playoffs -pelin PAL-versio on myyty eBayssa 7870 punnalla. Sitä pidetään yhtenä eurooppalaisten Mega Drive -keräilijöiden Graalin maljoista, mutta Pohjois-Amerikan Sega Genesis -julkaisu on varsin yleinen.

Lakers vs. Celtics and the NBA Playoffsin PAL-versio oli aikoinaan lähes valmis kauppojen hyllylle, mutta vedettiin pois viime hetkellä ennen virallista Euroopan julkaisua. EA:n varastosta pääsi kuitenkin ulos muutama kopio, ja PAL-versioita tiedetään olevan olemassa yhteensä 13 kappaletta.