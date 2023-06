Massiivinen Days of Play -alennuskampanja viipaloi PlayStation-pelien hinnoista pois jopa 70 prosenttia

PlayStation Storessa on käynnissä suorastaan massiivinen Days of Play -alennuskampanja.

Days of Play on jyllännyt PS Storen hintoja uusiksi astetta rankemmalla kädellä, sillä säästöprosentin rummutetaan olevan parhaimmillaan peräti 70 prosenttia normaalihinnoista. Kampanjaan on kelpuutettu yhteensä 479 tuotetta peleistä lisäosiin ja muihin sisältöihin saakka, joten jokainen löytänee valikoimista oikein mukavasti rahanmenoa.

Koko Days of Play -valikoimaa voi tutkailla PlayStation Storesta, täältä.