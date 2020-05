HP Reverb G2 on uuden sukupolven VR-laite – Valve-ääniteknologia sekä 2K-tarkkuus molemmille silmille

HP esitteli seuraajan keväällä 2019 ilmestyneelle Reverb-virtuaalitodellisuuslaitteelle.

HP ja Valve ovat kehittäneet yhteistyössä Microsoftin kanssa kaikkien aikojen korkearesoluutioisimman VR-kypärän. Laitteen uudet linssit (2160 x 2160 pikseliä per silmä) ja kaiuttimet tulevat luonnollisesti VR-pioneeri Valvelta.

"HP Reverb G2 tuo korkearesoluutioisen VR-elämyksen massoille. Laite sopii pelaajille, suunnittelijoille, yhteistyövälineeksi yrityksille sekä koulutus- ja opetuskäyttöön", kertoi HP:n varatoimitusjohtaja Spike Huang. Laitteen luvataan toimivan saumattomasti Windows Mixed Reality- ja SteamVR-ympäristöissä.

HP Reverb G2:lla on sama näkökenttä kuin ensimmäisen sukupolven Reverbillä, mutta siinä on enemmän ulospäin suuntautuvia liikettä seuraavia kameroita. Window Mixed Reality -kypärä mahdollistaa 1.4-kertaa suuremman liikkeiden seurannan täysin ilman ulkoisia sensoreita. Kaiuttimet puolestaan on sijoitettu kymmenen millimetrin päähän käyttäjän korvista tarjoten 3D-tilaäänikokemuksen.

Myös ohjainten suunnittelu laitettiin uusiksi, ja ne muistuttavat nyt hieman Oculus Touch -ohjaimia. Niin ohjainten kuin kypäränkin käyttömukavuutta ja istuvuutta on parannettu.

HP Reverb VR Headset G2 julkaistaan ​​syksyllä 2020 ja sen hinta tulee olemaan noin 750 euroa.