Control voitti Pohjoismainen vuoden peli 2020 -palkinnon – Nordic Game Awards -gaala taputeltu

Nordic Game Awards 2020 -gaalassa palkittiin pohjoismaisia pelejä, joiden kärjessä loistivat suomalaiset nimet.

Nordic Game -tapahtumaan sisältyvä palkintogaala järjestettiin tänä vuonna virtuaalisena. Suomalaistekoiset pelit olivat edustettuina jopa seitsemässä eri kategoriassa. Ehdokkaiden osallistuminen palkintojen jakoon tapahtui videoyhteyden välityksellä.

Paras pelisuunnittelu -palkinnon pokkasi Hempuli oy:n Baba is You. Remedyn Control voitti Paras teknologia -palkinnon sekä Pohjoismainen vuoden peli 2020 -tittelin.

Tuomaristo kommentoi Controlia muun muassa seuraavasti: "Vaikka peli ei ole uraauurtava, se tarjoaa ainutlaatuisen ilmapiirin, joka vie pelaajat mystiseen ja surrealistiseen maailmaan, jota David Lynch kutsuisi ylpeänä omakseen."

Alla kaikki kategoriat voittajineen:

Nordic Game of the Year:

Baba is You – Hempuli Oy (FI)

VOITTAJA: Control – Remedy Entertainment (FI )

) LEGO Builder´s Journey – Light Brick Studios (DK)

Mosaic – Krillbite Studio (NO)

Sayonara Wild Hearts – Simogo (SE)

Nordic Game of the Year – Small Screen:

LEGO Builder´s Journey – Light Brick Studios (DK)

Mosaic – Krillbite Studio (NO)

VOITTAJA: Sayonara Wild Hearts – Simogo (SE)

Tick Tock: A Tale for Two – Other Tales Interactive (DK)

What the Golf? – Triband (DK)

Best Art:

Control – Remedy Entertainment (FI)

Draugen – Red Thread Games (NO)

LEGO Builder´s Journey – Light Brick Studios (DK)

Little Misfortune – Killmonday Games (SE)

VOITTAJA: Sayonara Wild Hearts – Simogo (SE)

Best Game Design:

VOITTAJA: Baba is You – Hempuli Oy (FI)

Control – Remedy Entertainment (FI)

Degrees of Separation – Moondrop (NO)

Sayonara Wild Hearts – Simogo (SE)

What the Golf? – Triband (DK)

Best Technology:

VOITTAJA: Control – Remedy Entertainment (FI)

Deep Rock Galactic – Ghost Ship Games (DK)

Minecraft Earth – Mojang (SE)

Tom Clancy’s The Division 2 – Ubisoft Massive (SE)

Trailmakers – Flashbulb (DK)

Best Audio:

Control – Remedy Entertainment (FI)

Moons of Madness – Rock Pocket Games (NO)

VOITTAJA: Mutazione – Die Gute Fabrik (DK)

Rain of Reflections: Chapter I – Lionbite (SE)

Sayonara Wild Hearts – Simogo (SE)

Best Fun for Everyone:

Baba is You – Hempuli Oy (FI)

LEGO Builder´s Journey – Light Brick Studios (DK)

Minecraft Earth – Mojang (SE)

The Stretchers – Tarsier Studio (SE)

VOITTAJA: What the Golf? – Triband (DK)

Best Debut:

Barotrauma – FakeFish, Undertow Games (FI)

Burning Daylight – Burning Daylight Team (DK)

Druidstone: The Secret of the Menhir Forest – Ctrl Alt Ninja Ltd. (FI)

VOITTAJA: My Friend Pedro – Deadtoast (SE)

Tick Tock: A Tale for Two – Other Tales Interactive (DK)

Best VR/XR: