Humble kerää viihdepaketilla rahaa koronapandemian torjuntaan

Humble julkisti Heal: Covid–19 -paketin tukeakseen useita hyväntekeväisyysjärjestöjä, jotka auttavat eniten kärsineitä maita, kuten Brasiliaa ja Intiaa, sekä maailmanlaajuista lääketieteellistä työtä.

Heal: Covid–19 -hyväntekeväisyyspaketti sisältää kolmekymmentäviisi peliä, kirjoja, sarjakuvia ja ohjelmistoja. Vajaa 17 euroa maksavan paketin koko tuotto ohjataan hyväntekeväisyysorganisaatioille, kuten Lääkärit ilman rajoja -järjestölle.

Peleistä paketissa ovat mukana muun muassa Hempuli Oy:n Baba Is You, 11 bit studiosin This War Of Mine, 2K:n BioShock Remastered sekä Toby Foxin Undertale. Pelien ulkopuolista sisältöä puolestaan on esimerkiksi Music Maker: Hip Hop Edition.