Pikachu Katy Perryn uuden musiikkivideon tähtenä

Amerikkalaislaulaja Katy Perryn uudella musiikkivideolla vierailee rakastettu Pokémon-hahmo, Pikachu.

Sähkötyypin poksu seikkailee Perryn kanssa Electric-kappaleen tahtiin. Keltainen kujeilija edustaa tuttuun piirrostyyliin toisin kuin Pokémon Detective Pikachu -elokuvassa, jossa hahmo oli päivitetty cgi-hahmoksi.

