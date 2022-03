Ilmaispelattava Noara: The Conspiracy on uudenlainen shakkiareenamoninpeli

Noara: The Conspiracy on tästä päivästä lähtien ilmaiseksi pelattava vuoropohjainen taisteluareenapeli.

Ranskalaiskehittäjä Atypique Studio kuvailee peliään ainutlaatuiseksi vuoropohjaiseksi kilpailuksi. Kyseessä on MOCA, joka tulee sanoista Multiplayer Online Chess Arena eli shakkiareenamoninpeli. Vielä Steamin Early Access -vaiheessa olevasta Noara: The Conspiracysta joutui aiemmin maksamaan, mutta nyt peli on muutettu yleisön toiveesta täysin ilmaiseksi.

Maksutonta Noara: The Conspiracy -taktikointia pääsee kokeilemaan täältä.