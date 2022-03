Netflix vahvisti Resident Evil -sarjan julkaisupäivän.

"Pahuus on kehittynyt", Netflix Geeked viestittää Twitterissä. "Resident Evil tulee Netflixiin 14. heinäkuuta."

Resident Evil: Welcome to Raccoon City -elokuva sai ensi-iltansa Suomen elokuvateattereissa joulukuussa 2021. Resident Evil -live-action-sarjan on tuottanut sama saksalainen tuotantoyhtiö Constantin Film.

Resident Evil -sarjassa tullaan näkemään niin kutsutut Weskerin lapset paljastelemassa New Raccoon Cityn salaisuuksia.