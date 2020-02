Indie-pelitalo Red Candle Games sai mittavan tunnustuksen – ensijulkaisut Harvard-Yenching -kirjastoon

Harvard–Yenching -instituutio on ottanut Red Candle Gamesin kauhupelit osaksi kokoelmaansa. Laitos on yksi maailman suurimmista itäaasialaisen median säilytyskirjastoista.

Taiwanilaisen pelitalo Red Candle Gamesin ensijulkaisut Detention ja Devotion on lisätty Harvard-Yenchingin kirjastoon. Instituutio on sitoutunut edistämään humanististen- ja yhteiskuntatieteiden korkea-asteen koulutusta Aasiassa, keskittyen erityisesti kulttuurin tutkimukseen. Nimikkeiden lisääminen maineikkaaseen kokoelmaan on valtava tunnustus erityisesti pienelle indie-pelitalolle.

Detention on vuonna 2017 julkaistu 1960-luvun Taiwanista ja valkoisen terrorin aikakaudesta kertova 2D-selviytymiskauhupeli. Hirviöiltä piilottelevan päähenkilön tulee selvittää mysteereitä valottaakseen kirotun Greenwoodin koulun menneisyyttä.

1980-luvun Taiwaniin sijoittuva psykologista kauhua edustava Devotion julkaistiin Steamissa helmikuussa 2019, mutta vedettiin pois jo viikkoa myöhemmin. Syynä pelin äkilliseen poisvetoon oli kohu, jonka Kiinan presidentistä vitsaileva pelinsisäinen vuorovaikutteinen juliste aiheutti.

Red Candle Gamesin perustivat vuonna 2015 kuusi erilaisen taustan omaavaa peli-intoilijaa. Heidän tavoitteenaan oli luoda videopeli, jonka avulla havainnollistaa taiwanilaista kulttuuria ja historiaa.

So honored that both #Devotion and #Detention are now part of collection at the Harvard-Yenching Library. Meanwhile, for the past year we're sorry for making you worried. Rest assured we'll keep develop games with the same passion. And thank you to all who still believe in us. pic.twitter.com/qdGEODab8F

— redcandlegames (@redcandlegames) February 21, 2020