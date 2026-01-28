Just Dance+ pistää tanssilattiat uusiksi – lisää sisältöä ja päivitetty hinnasto

Ubisoft uudistaa Just Dance -pelien tilauspalvelun sisällöt ja hinnoittelun. Just Dance+ tuo lisää hittejä, uusia esiintymispaikkoja ja ominaisuuksia myös vanhempiin peleihin.

Ubisoft on julkistanut merkittäviä uudistuksia Just Dance+ -tilauspalveluun, joka laajentaa Just Dance -pelien kappalevalikoimaa ja ominaisuuksia. Palvelu tarjoaa satoja lisensoituja kappaleita uusista hiteistä klassikoihin sekä bonuskappaleita ja vaihtoehtoisia esiintymispaikkoja, joita ei nähdä peruspeleissä.

Myös uusi hinnoittelu astuu voimaan huhtikuussa 2026. Kuukausitilaus maksaa jatkossa 4,99 euroa, kolmen kuukauden tilaus 12,99 euroa ja vuoden tilaus 29,99 euroa. Hintamuutoksilla Ubisoft pyrkii turvaamaan palvelun jatkuvan kehityksen ja uusien sisältöjen tuottamisen.

Lisää aiheesta:

Tammikuussa Just Dance+ sai useita tunnettuja kappaleita, kuten Sweet But Psycho (Ava Max), Toxic (Britney Spears), Drivers License (Olivia Rodrigo) ja Dynamite (BTS). Helmikuussa valikoima kasvaa viidellä uudella kappaleella, mukana hittejä muun muassa Justin Bieberiltä, Lady Gagalta ja Bruno Marsilta.

Uudet lisäykset ovat Just Dance 2023- ja Just Dance 2024 -peleistä. Kaikkia kappaleita ei lisensointisyistä voida tuoda mukaan, mutta tavoitteena on laajentaa valikoimaa mahdollisimman kattavasti. Vuoden mittaan julkaistaan myös uusia esiintymispaikkoja sekä päivitetään vanhempia kenttiä esimerkiksi tasaisemman pisteytyksen osalta.

Lisäksi Camera Controller -pelitila laajenee nyt myös Just Dance 2023:n ja 2024:n kenttiin. Aiemmin ominaisuus oli saatavilla vain Just Dance 2025 Editionissa.

Just Dance+ -uudistuksia esittelevän videon voi katsella alta.