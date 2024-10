Just Dance 2025 Edition pyrkii lisäämään ADHD-tietoisuutta – listalle uusi biisi BANG BANG (My Neurodivergent Anthem)

Ubisoftin Just Dance 2025 Edition -tanssipeli yrittää auttaa ymmärtämään ADHD-mieltä.

Pelin kehitystiimi on luonut kappalevalikoiman ja pelikentän, joka tarjoaa monipuolisen tanssielämyksen kaikille pelaajille eri teemojen ja musiikkikokemuksien kautta. ADHD-kirjoa (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö) haluttiin tuoda esille mahdollisimman positiivisessa valossa. Kehittäjät tekivät yhteistyötä Ubisoftin työntekijöiden neurodiversiteettiresurssiryhmään eli ERG:n kanssa saadakseen syvempää ymmärrystä ADHD-kirjosta ja sen vaikutuksista arjessa.

Galantis-yhtyeen kappaleen BANG BANG (My Neurodivergent Anthem) tanssityyli ja pelikenttä on suunniteltu mallintamaan ADHD-mielen toimintaa. Biisi itsessään on rohkea ja suorasukainen puheenvuoro neurologisen monimuotoisuuden puolesta. Pyrkimyksenä on tuoda näin ymmärrystä diagnoosin käytökselle. Tavoitteena on, että pelaajat voisivat paremmin käsittää ADHD-yksilöiden tapaa hahmottaa ympäröivää maailmaa omalla tavallaan.

Mukana on myös suomalainen rokkibändi The Rasmus kappaleellaan In The Shadows. Ensimmäisen virallisesti Just Dance -pelisarjassa olevan suomalaishitin esittelyvideon voi katsoa YouTubesta tai uutisen lopusta.

Just Dance 2025 Edition on saatavilla Nintendo Switchille, PlayStation 5:lle ja Xbox Series X/S:lle.

Alla olevalta videolta voi kurkistaa tanssipelin BANG BANG! (My Neurodivergent Anthem) -projektin taustoihin.

Lisää aiheesta: