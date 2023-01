Kukaan ei pelaa tanssipelien FIFAa selvinpäin, ellei ole hullu?

Monien pitkäikäisempien pelisarjojen lailla Just Dance 2023 perustuu vakaalle konseptille. Ubisoft on kuitenkin onnistunut ujuttamaan mukaan muutamia uusia vinkeitä, jotka takaavat tuoreen kokemuksen rikkomatta hyväksi todettua kaavaa. Tanssipelien FIFA toimii suomalaisessa kodissa hyvin myös ilman viinaa.

Just Dance -pelit ovat olleet kuvioissa itse asiassa todella kauan. Ensimmäiset muistoni bilepelistä ovat jostain Wiin alkuajoilta. Vuoden 2023 versiota on tässä talossa tanssittu Switchin ja älypuhelimen avustuksella. Ei yhtään hassumpaa hommaa, yhtä hikistä ja ehkä jopa aavistuksen hauskempaa kuin reilut kymmenen vuotta sitten.

Kaikessa yksinkertaisuudessaan Just Dance on liikepohjainen tanssimoninpeli. Jokainen iteraatio on tuonut tullessaan kokoelman ikivihreitä sekä moderneja hittejä, joita kyydittää totta kai oma tanssikoreografiansa. Tanssien liikkeissä yritetään pysyä mukana ruudulla nähtävien hahmojen tekemisiä imitoimalla. Niinpä Just Dance 2023:kin on pohjimmiltaan bilepeli, joka haastaa pelaajat pysymään mukana yhä kinkkisimmissä koreografioissa. Myös ihan vain lempikappaleiden kuuntelu ja vapaa hyöriminen improvisaatiotanssin hengessä toimii aivan mainiosti.

Kuutta pelaajaa ja verkkomoninpeliä tukeva Just Dance 2023 käyttää hyväkseen älypuhelimen Just Dance -sovellusta, joka avustaa liikkeiden seuraamisessa. Pisteitä kertyy tarkkuudesta, joten ruudun alareunassa kiitäviä tanssiohjeita on syytä pitää silmällä tarkasti.

Enter the Danceverses -tilassa tanssitaan soittolistan tahtiin tunnistettavien hahmojen esittäessä tarinaa. Interaktiivinen tarinakokemus tuo yllättävän kiinnostavan aspektin tanssimisen keskelle, joten välillä liikehtiminen aivan unohtuu seuratessa vaihtuvien paikkojen ja hahmojen narratiivia.

Kaikesta hauskuudesta huolimatta miinusta on annettava liiketunnistuksen epämääräisyydestä. Tai ehkäpä epätarkkuudesta puhuminen olisi osuvampaa. Ajoittain nimittäin tuntuu siltä, ettei liikkumistavalla itse asiassa ole lainkaan vaikutusta siihen, miten taidokkaaksi peli tanssijan mieltää. Tämä ikävähkö asia johtunee siitä, että älypuhelimen tunnistin seuraa vain toisen kätesi tekemisiä. Parkettien mestaruutta voi siis hallita lopulta toisen yläraajan avulla, joka itse asiassa osoittautui selkävaivaisen nelikymppisen eduksi kisatessa ketterää teiniä vastaan.

Valikkonavigointi käy kuin tanssi

Älypuhelinta voi niin ikään käyttää näppärään valikkonavigointiin. Just Dance 2023:n yksi parhaista uudistuksista on virtaviivaistettu valikkokokemus soittolistoineen ja pelitiloineen. Edellisiin vuosikertoihin verrattuna kaikki tarvittava on huomattavasti kätevämmin saatavilla, ja soittolistaa sekä biisejä voi etsiä ja karsia erilaisilla suodatusvaihtoehdoilla.

Just Dance 2023 sisältää neljäkymmentä uutta kappaletta, mikä kattaa melko laajan genrevalikoiman. Mukana on kaikkea K-popista diskoon ja rokista peruspoppiin. Ubisoft on kertonut tästä lähtien lisäävänsä biisejä peliin sen sijaan, että julkaisisi kokonaan uuden version vuosittain. Just Dance+-palvelun avulla pääseekin käsiksi lisäkappaleisiin, joiden kirjoa päivitellään vuoden mittaan. Vajaan neljän euron kuukausimaksulla tanssilistalle saa enemmän kuin tarpeeksi musiikkia.

Kiteytettynä Just Dance 2023 on luotettava hiennostattaja, hyvä tekosyy elehtiä tyhmästi olkkarissa ja hauska tapa popittaa biisejä, jotka jäävät korva- ja lannemadoiksi ihan huomaamatta.