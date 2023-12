Jos haluat heiluttaa sitä, minkä äitisi antoi sinulle, on tämä peli sinunkin juttusi

Testasin Just Dance 2024 Edition -peliä, ja löysin kotitanssibileet, joita en tiennyt tarvitsevani. Jos haluat heiluttaa sitä, minkä äitisi antoi sinulle, on tämä sinunkin juttusi.

Just Dance 2024 Editionin kappaleet ovat parhaalla mahdollisella tavalla sekalaista sakkia. Uudessa neljänkymmenen kappaleen luettelossa on jokseenkin unohdettuja klassikkoja ja twerkattavia bangereita sulassa sovussa. Kokemus on yhdenlainen matka musiikillisiin muisteluihin ripauksella "Mitä hittoa tämä on?!". Gen Z varmaan tietää paremmin mistä tuulee. Eniten tanssituttivat Miley Cyrusin Flowers, BLACKPINKIN How You Like That ja Destiny's Childin Survivor.

Itse pelin kylkeen voi ostaa Just Dance® -passin, jonka avulla pääsee rilluttelemaan isomman biisiluettelon pyörteissä. Listahittejä ja klassikoita sisältävä kolmensadan biisin suoratoistopalvelu on kieltämättä ihan makea lisä peruspelin tarjontaan.

Tuttuun tapaan myös Just Dance 2024 Editionia ohjataan Just Dance -mobiilisovelluksella, jonka voi ladata sekä iOS- että Android-älypuhelimiin. Näin saadaan loihdittua kohtuukätevät tanssiohjaimet pisteytystekniikalla, jonka avulla jopa kuusi pelaajaa voi liittyä tanssiin ilman enempiä lisävarusteita.

Kaiken kaikkiaan Just Dance 2024 Edition seuraa samaa tuttua ja suosittua Just Dance -kaavaa. Suurin muutos edelliseen verrattuna tässä uudessa painoksessa on se, että Ubisoft sallii Just Dance 2024 Editionin omistajien pelata verkossa yhdessä Just Dance 2023 Editionin omistajien kanssa. Vanhemman version pelaajat eivät valitettavasti kuitenkaan voi bailata uusimpien kappaleiden mukana, joten kokemus jää hieman vajavaiseksi.

Pelin käyttöliittymäkin on vanha tuttu Netflixmäinen asetelma, josta biisit löytyvät helposti. Etusivulla ovat nähtävissä kaikki tanssittavissa olevat kappaleet. Kustakin saa lisätietoa ja pienen esittelypätkän viemällä kursorin biisikortin päälle.

Just Dance 2024 Editionin kaikkein parasta ja hölmöintä hauskuusantia on sen moninpeli. Kisata voi puolison, kaverin, lapsen, lasten kavereiden, tai vaikkapa kissan kanssa (täällä ei tuomita). Pisteytyksen logiikka on välillä hämmentävä, mutta se ei hidasta menoa pätkääkään. Kaikki voittavat, kun asenne vaan on kohdallaan.

Erityismaininnan ansaitsevat villit taustakuvitukset. Tanssit vievät Versaillesin palatsista psykedeelisiin unimaailmoihin ja öisille kaupungin katoille. Taiteellinen toteutus on joskus hiukkasen ylenpalttinen, joten kognitiivinen kuorma käy turhan äkkiä raskaaksi.

Peli toimii täysin verkossa ja sitä päivitetään säännöllisesti uudella sisällöllä, musiikilla ja ominaisuuksilla. Tämä tuo sopivaa vaihtelua muuten staattiseen sisältöön. Teemakohtaiset kausitapahtumat, kuten Disney Magical Time, tuovat mukaan kokonaisia uusia soittolistoja rajoitetuksi ajaksi.

Ainoa täysin uusi ominaisuus vaikuttaisi olevan haastetila, jonka kautta voi haastaa toisen pelaajan suorituksen kappaleiden pistetaulukoissa ja kilpailla häntä vastaan. Tämä ei kuitenkaan tapahdu reaaliajassa.

Just Dance 2024 Editionissa ei siis ole mainittavasti uusia ominaisuuksia, mutta miksi muuttaa kaavaa, joka on toiminut hyvin aiemminkin? Tätä pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen.

Just Dance 2024 Edition on saatavilla Nintendo Switchille, PlayStation 5:lle sekä Xbox Series X/S:lle.