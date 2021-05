Kesäkuun Games with Gold -ilmaispeleissä luvassa muun muassa tasoloikkaamista, mätkettä ja sarjakuvahahmoja

Microsoft paljasti eilen Xbox Live Gold- ja Game Pass Ultimate -tilaajien pelivalikoiman kesäkuulle.

Luvassa on tällä kertaa tasoloikkaseikkailu The King's Bird, isometristä roolipelaamista ja toimintaa tarjoileva Shadows: Awakening, tappelupeli NeoGeo Battle Coliseum sekä DC-sarjakuvatalon hahmoja toinen toistaan vastaan asettava Injustice: Gods Among Us. Taaksepäin yhteensopivuuden ansiosta koko tarjonta on pelattavissa uusimmilla konsoleilla.

Xbox One / Xbox X|S

The King’s Bird (1.-30.6.)

Shadows: Awakening (16.6.-15.7.)

Xbox 360

NeoGeo Battle Coliseum (1.-15.6.)

Injustice: Gods Among Us (16.-30.6.)