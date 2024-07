Kiimaiset pelaajat menivät liian pitkälle – Nintendon johtaja haluaa ryhtyä toimiin hahmojensa sopimatonta käyttöä vastaan

Nintendo aikoo ryhtyä toimiin sellaista hahmojensa sopimatonta käyttöä vastaan, joka aiheuttaa faneille "epämukavuutta".

Hiljattain pidetyssä osakkeenomistajien kokouksessa Nintendon pääjohtajaa Shuntaro Furukawaa pyydettiin käsittelemään sosiaalisessa mediassa esiintyviä tapauksia, joissa Nintendon IP:tä ja pelejä käytetään "sopimattomasti". Osakkeenomistajan mukaan kyseinen toiminta uhkaa vahingoittaa Nintendon IP:n arvoa.

Yksityiskohdat jätettiin mainitsematta, mutta on oletettavissa, että kyse on pelihahmojen seksualisoimisesta. Vuonna 2019 Nintendo sulki pois mahdollisuuden, että fanien kehittelemästä niukasti pukeutuneesta Bowsettesta tulisi koskaan kaanonia. Sen jälkeen yhtiö on kuitenkin pysynyt vaiti monista Nintendo-hahmoihin perustuvista fanien tekemistä NSFW-luomuksista, joita on ilmestynyt nettiin vuosien varrella.

"Yhtiömme tavoitteena on saavuttaa toimintaperiaatteemme 'tuoda hymyjä viihteen kautta' tarjoamalla ainutlaatuisia pelejä, joista kuka tahansa voi nauttia vaivattomasti", Furukawa sanoi jatkaen: "Vältän kommentoimasta yksittäisiä tapauksia, mutta uskomme, että on ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin sellaista käytöstä vastaan, joka heikentää tätä politiikkaa."