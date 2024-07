Netflixin Terminator Zero -animen julkaisupäivä paljastui – matka alkaa elokuussa

Uuden Terminator Zero -animen julkaisuajankohta on paljastunut.

Kahdeksanosainen sarja alkaa yksinoikeudella Netflixissä 29. päivä elokuuta, sopivasti Terminator 2 – Tuomion päivän 20-vuotissynttärinä. Teos sijoittuu promon mukaan keskeiseen kohtaan Terminator-aikajanaa, mutta keskittyy hahmoihin, joita katsojat eivät ole vielä tavanneet.

Tuotoksen animaation hoitaa japanilainen pitkän linjan animestudio Production I.G., joka on tuttu muun muassa Ghost in the Shell- sekä Neon Genesis Evangelion -elokuvista. Tuotantopäällikkönä sekä käsikirjoittajana häärää puolestaan romanialainen Mattson Tomlin, joka työstää tällä hetkellä myös The Batman Part II:n käsikirjoitusta.

Mukana olevista ääninäyttelijöistäkin on saatu osviittaa: Terminaattorin roolissa kuullaan Timothy Olyphantia (Justified, Deadwood), kun taas muihin ääniin lukeutuvat esimerkiksi Rosario Dawson (Star Wars Ahsoka, Common Ground), André Holland (Moonlight, The Knick), Sonoya Mizuno (House of the Dragon, Crazy Rich Asians) ja Ann Dowd (The Handmaid's Tale, MASS).

Netflixin tiedote on luettavissa kokonaisuudessaan lähdelinkistä, täältä.