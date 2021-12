Kissanainen ja Arvuuttaja punovat juoniaan uudella The Batman -trailerilla

Tulevan The Batman -rainan monenkirjava pahiskööri esittäytyy uudella trailerilla.

Ytimekkäästi nimetty The Batman asettaa ikonisen Lepakkomiehen napit vastakkain Zoë Kravitzin Catwomanin ja Paul Danon Riddlerin kanssa. Colin Farrell puolestaan tulkitsee vanhaa kunnon Oswald Cobblepotia, tutummin Pingviiniä. Itse Batmanin haarniskan pukee ylleen tällä kertaa muun muassa Twilighteistä ja The Lighthousesta tuttu Robert Pattinson. Ohjaajan pallille on istahtanut Planet of the Apes -elokuvistakin vastannut Matt Reeves.

The Batmanin ensi-ilta ajoittuu Suomessa maaliskuun 4. päivälle.