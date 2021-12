Spider-Man-hurmos näkyy myös lippuluukuilla – No Way Home rikkoi kaikki korona-ajan ennätykset

Spider-Man: No Way Home on rikkonut kaikki korona-ajan katsojaennätykset ainakin tuottojensa perusteella.

Joulukuun puolivälin tienoilla ensi-iltansa saanut Spider-Man: No Way Home on kerännyt parissa viikossa maailmanlaajuisesti hulppeat miljoonan dollarin tulot (880 miljoonaa euroa). Edellinen vastaaviin lukemiin yltänyt elokuva on Star Wars: The Rise of the Skywalker, joka julkaistiin vuonna 2019 – siis ennen koronapandemian mukanaan tuomia epävarmuustekijöitä. Esimerkiksi tuorein James Bond -raina No Time to Dien tuotot jäivät maailmanlaajuisesti 774 miljoonan dollarin hujakoille.

Spider-Man: No Way Home on ollut menestyksensä ohella positiivinen yllätys myös arvostelujen saralla. Leffan IMDB Rating on uutista kirjoittaessa varsin kunnioitettava 8.9 Metacritic-keskiarvojen huidellessa myös kiitettävissä lukemissa.

Jon Wattsin ohjaaman Home-trilogian päättävä Spider-Man: No Way Home on ollut myös Suomessa ylivoimaisesti joulunajan katsotuin elokuva.