Klassinen Goosebumps-kauhukirjasarja muuntuu videopeliksi – puuttuvien sivujen metsästys alkaa kesällä

Goosebumps: Dead of Night -peli ilmestyy tänä kesänä.

3D-hiiviskely perustuu Goosebumps-elokuviin sekä suosittuihin R.L. Stinen lapsille suunnattuihin kauhukirjoihin. Pelaajat kohtaavat Slappy the Dummyn ja joukon muita Goosebumps-hirviöitä. Tehtävänä on palauttaa Slappy Stinen kirjan sivuille ratkaisemalla lukemattomia pulmia ja höynäyttämällä hirviöitä.

Cosmic Forcen yhteistyössä Sony Picturesin ja Scholasticin kanssa luoma ensimmäisen persoonan selviytymispeli ei ole ainoa pelattava Goosebumps-nimike. Vuonna 1996 julkaistiin PC:lle Escape from HorrorLand, jonka jälkeen on saatu nauttia viidestä muusta saman sarjan kauhuseikkailusta. Dead of Night on uusille alustoille muokattu versio vuoden 2015 mobiilipelistä Night of Scares.

Goosebumps: Dead of Night julkaistaan PlayStation 4:llä, Xbox Onella, Nintendo Switchillä ja PC:llä (Steam) kesäkuussa.