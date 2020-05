Supercellin perustajien Me-säätiö vie yhteisöpelin maailmalle

Supercellin perustajien Ilkka Paanasen ja Mikko Kodisojan Me-säätiö lähtee maailmalle.

Me-säätiön ajatuksena oli alusta lähtien käyttää lahjoitusvaroja mahdollisimman laajaan vaikuttamisen. Loogisena jatkona hyväntekeväisyys ulotettiin myös Suomen rajojen ulkopuolelle.

Me-säätiöstä on tarkoitus jalostaa kansainvälinen brändi, joka toimii ympäri maailmaa. Säätiön nimi ja ohjelma tulevat muuttumaan ensi vuoden alkuun mennessä. Matkalla keskitytään Helsingin Mellunmäkeen keväällä perustettuun toimintatalo Meltsiin. Säätiön uuden puheenjohtajan Annastiina Salmisen tausta kasvuyritysten ja pääomasijoitusten parissa tukee tulevia muutoksia.

”Meillä on Mikon kanssa melkein kahdenkymmenen vuoden ura teknologian ja pelien maailmassa. Ymmärsimme, että voimme yhdistää pelit, kasvatustieteen ja psykologian. Sen jälkeen päätimme, että nostamme tavoitetta ja teemme tätä koko maailmalle”, kertoi Paananen Helsingin Sanomille.

Me-säätiö päätyi kehittämään yhteisöpelin, jolla on kasvatuksellisia tavoitteita. Salmisen mukaan peli tarjoaa lapsille syyn nousta sängystä ylös. Toimitalo Meltsiin rekisteröityessään lapset saavat rannekkeen, jonka avulla peliin kirjaudutaan. Meltsin toimintaan, kuten tiede-, taide- ja liikuntaohjelmiin, sekä arjen rutiineihin liittyviä yhteisöpelin tehtäviä voi suorittaa yksin tai yhdessä. Perimmäisenä tarkoituksena on merkityksellisyyden tunteen synnyttäminen.

Paanasen mukaan suomalainen peliteollisuus on menestynyt, koska sillä on riittänyt kunnianhimoa. Tavoitteena on tehdä myös yhteisöpelistä jotain suurta ja ennennäkemätöntä maailmalla.

Supercellin Give back -ohjelman myötä osa yhtiön tuotosta lahjoitetaan työntekijöiden valitsemille kohteille. Näin on autettu esimerkiksi kouluja Afrikassa ja tuettu Aidsin vastaista työtä sekä Helsingin Hive-koodauskoulua. Avustussumma on pyörinyt kuudesta yhdeksään miljoonaan euroon vuodessa.

”Meille vastuullisuus on myös sitä, että yritys on mahdollisimman hyvässä kunnossa. Silloin voidaan maksaa veroja ja jatkaa meidän hyväntekeväisyysprojekteja", Paananen tiivistää.