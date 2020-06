Kolme Dungeons & Dragons -peliä ilmaisjaossa rajoitetun ajan – nappaa klassikot talteen

GOG antaa klassisen Dungeons & Dragons -kokoelman, Eye of the Beholder -trilogian, maksutta parin seuraavan päivän ajan.

Forgotten Realms: The Archives - Collection Oneen kuuluva trilogia sisältää seuraavat Dungeons & Dragons -sarjaan perustuvat nimikkeet:

Eye of the Beholder Eye of the Beholder II: The Legend of Darkmoon Eye of the Beholder III: Assault on Myth Drannor

Alunperin vuonna 1991 julkaistu sarjan ensimmäinen osa, Eye of the Beholder, sai korkeat arvosanat kriitikoilta kautta linjan. Eye of the Beholder II julkaistiin samana vuonna, ja se sai osakseen vastaavaa ylistystä. Kaksi vuotta myöhemmin ilmestyneen Eye of the Beholder III:n palaute ei ollut aivan niin myönteistä.

Eye of the Beholder -trilogian voi napata ilmaiseksi perjantai-iltaan, 19. kesäkuuta saakka, täältä.