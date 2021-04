Kotimaista kädenjälkeä edustava Utopos-avaruuspeli saatavilla ilmaiseksi – mutta vain tuntien ajan

Suomalaista kädenjälkeä edustava avaruuspeli Utopos julkaistiin maaliskuussa. Nyt uutukaisen voi saada ilmaiseksi mikäli sattuu olemaan oikeaan aikaan liikkeellä.

Kyseessä on indie-peli, jonka on kehittänyt Jani Penttinen. Utoposia pelataan lintuperspektiivistä tiiraillen, samaan tapaan kuin vaikkapa Star Control -peleissä 90-luvulla, kun kaksi tähdissä lentelevää alusta ottivat yhteen joko ihmispelaajien kesken tai tietokonetta vastaan.

Utoposin myyntihinta on Steamissa 8,19 euroa, mutta nopeimmat voivat lunastaa sen maksutta 21.4. kello 20.00 mennessä. Peli jää tällöin pysyvästi omaan kirjastoon.

Kaikkiaan 30 käyttäjäarvion myötä Utopos on saanut Steam-arvosanan "enimmäkseen myönteinen", joten vetovoimaa selvästi on. Pelin traileri on nähtävissä uutisen videoupotuksesta.

Utopoksen ilmaisversion pääsee lunastamaan tästä.