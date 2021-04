Horizon Zero Dawn ei jää viimeiseksi Play at Home -nimikkeeksi – tulevista ilmaispeleistä lupaillaan lisätietoja pian

Sony on aikeissa jatkaa Play at Home -kampanjaansa vielä Horizon Zero Dawnin jälkeenkin.

Sony on kannustanut jo pidemmän aikaa ihmisiä pysymään kotioloissa näin koronapandemian aikana. Houkuttimena on käytetty matkan varrella lukuisia ilmaispelejä, joista viimeisin saatiin linjoille eilen. Sony ei ole lopettamassa tähän, kerrotaanhan PlayStation Blog -sivustolla seuraavan Play at Home -tiedotuksen tapahtuvan aivan pian.

Horizon Zero Dawn nappasi KonsoliFINin arvostelussa julkaisunsa aikaan täydet viisi tähteä.

