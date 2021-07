Kukapa ei haluaisi tuoksua Resident Evililtä – Capcom julkaisi zombipelisarjasta inpiraatiota ammentavia parfyymejä

Pelimaailman oheistuotteita on jos minkämoisia. On sateenvarjoja, on pelottavia lepotyynyjä ja keittokirjoja. Nyt listalle voidaan lisätä Resident Evil -peleistä inspiraationsa ammentavia hajuvesiä.

Capcom-pelistudion pieni parfyymikokoelma ei ota käsittelyyn pelisarjan zombeja, vaan niiden sijasta jokainen kolmesta hajusteesta keskittyy pelien päähahmoihin. Kymmenen millilitran putelit on nimetty Leon Kennedyn, Chris Redfieldin ja Jill Valentinen mukaan.

Hajusteet ovat yksi tapa, jolla juhlistetaan pelisarjan 25-vuotista taivalta. Länsimaiset kuluttajat joutuva valitettavasti näkemään hieman vaivaa tuoksuakseen Resident Evililtä, sillä kyseiset tuotteet ovat ainakin tällä haavaa tarjolla vain Japanissa. Lähdelinkin takaa voi myös nähdä, että Capcomilla on tarjolla myös muihin pelisarjoihin keskittyviä parfyymejä.

Pelisarjan uusimman osan, Resident Evil Villagen, arvostelun voi lukea klikkaamalla tästä linkistä.