Kojima Productions esittelee ylpeänä myyntilukuja: Death Stranding on myynyt yli viisi miljoonaa PS4:llä ja PC:llä

Death Stranding on myynyt maailmanlaajuisesti viisi miljoonaa kappaletta PlayStation 4:llä ja PC:llä.

Kojima Productionsin julkaisupäällikkö Jay Boor kertoi GamesIndustry.biz -sivustolle, että Death Stranding on menestynyt "melko hyvin". Boorin mukaan studio on optimistinen Director's Cutin syyskuisen julkaisun suhteen. Koronapandemia on tuonut haasteita kehitystiimille, mutta myös aivan uuden näkökulman sen ensimmäiseen peliin. Tarinan ja päähahmon luonteesta johtuen pandemiaa edeltänyt aika ja nykytilanne ovat aiheuttaneet hyvin erilaisia reaktioita.

Death Strandingin päähenkilö Sam Bridges työskentelee mielellään yksin. Hän ei välitä yhteyksien luomisesta, sillä mies kärsii sairaudesta nimeltä Aphenphosmphobia. Bridges pelkää ihmisten koskettamista kaikin puolin. Boor pohtii, miten kaikki tavallaan käyvät läpi tätä samaa koronapandemiatilanteen vuoksi.

"Pakettitoimitusten yhteiskunnallisen merkityksen ymmärtämisen lisäksi suuren osan maailmasta on myös käsiteltävä muiden ihmisten koskettamisen pelon ja eristyneisyyden tunteiden voittamista", Boor selittää ja jatkaa:

"Pelaajat tunsivat tämän yhteyden Samiin, hahmoon, joka ironisesti ei välitä yhteyksistä. Me kaikki voimme jollakin tasolla samaistua siihen, mitä hän koki."

Paljon uutta sisältöä ja teknisiä parannuksia peliin tuova Death Stranding Director's Cut julkaistaan syyskuun 24. päivänä PlayStation 5:llä.