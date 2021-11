Kulutusjuhla Black Friday saapuu, halusit tai et – alennuskampanjat jo käynnissä sekä PlayStationilla että Xboxilla

Black Friday on myllännyt kauppapaikkojen hintoja uusiksi sekä PlayStationilla että Xboxilla.

Rahat saa taatusti kulumaan helposti kumpaisellakin alustalla, sen verran ruhtinaallisia tarjouksia on pelaajien ulottuville heitetty. Xbox-puolella tarjouksia löytyy konsolituoteperheen lisäksi myös PC:lle, siinä missä PlayStationilla voi napata pilkkahintaan niin PS Plus -jäsenyyksiä kuin pelejäkin sekä PS4:lle että PS5:lle. Satoja alennettuja hintoja on turha listailla tähän, joten suuntaa oitis joko Xboxin (KLIK) tai PlayStationin (KLIK) kampanjasivuille.

Sonyn Black Friday -kampanja jatkuu marraskuun 29. päivään, siinä missä Xbox jatkaa hulabaloota aina joulukuun 2. päivään saakka.