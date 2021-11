Julkaisussaan epäonnistunut Grand Theft Auto -trilogia päivittyi – kammottava sade-efekti ja valtava määrä bugeja korjattu

Rockstar on saanut tuupattua linjoille ensimmäisen Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition -korjauspäivityksen.

Bugien riivaama kolmen klassikon paketti on kulkenut julkaisunsa jälkeen hullunmyllystä toiseen. Rockstar on kuitenkin lupaillut parantavansa pelikokemusta lukuisin korjauspäivityksin, joista ensimmäinen on nyt siis saatu linjoille kaikilla alustoilla.

Versionumerolla 1.02 kulkeva päivitys tuo mukanaan valtavan määrän esimerkiksi tehtäviin ja muutoin pelaamiseen liittyviä bugikorjauksia, minkä lisäksi parjattua sade-efektiä on kuuleman mukaan parannettu entisestä. Korjauspäivityksen sisällön voi katsastaa Rockstarin sivuilta, täältä.

KonsoliFINin arvostelussa Grand Theft Auto III:n, Vice Cityn ja San Andreaksen sisältävälle "definitiiviselle" kokoelmalle napsahti kaksi tähteä.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition on saatavilla PC:lle, Switchille sekä Xbox- ja PlayStation-konsoleille.

Lisää aiheesta: