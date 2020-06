Little Devil Inside -kehittäjä pahoittelee ja lupaa muuttaa rasistista hahmosuunnittelua

Little Devil Inside on kohdannut negatiivista palautetta rasistisia karikatyyrejä edustavien vihollishahmojensa vuoksi.

PS5-tapahtumassa esitelty Neostreamin peli aiheutti kohun heti trailerin julkistamisen jälkeen. Twitter-käyttäjä Lord Balvin oli ensimmäisten joukossa kiinnittämässä huomiota rasistisina pitämiinsä hahmomalleihin. Sosiaalisessa mediassa yhdyttiin pian laajalti siihen mielipiteeseen, että hahmot ovat huolestuttavia.

Kickstarter-projektina vuonna 2015 alkunsa saaneen Little Devil Insiden kohun aiheuttaneilla heimohahmoilla on muun muassa rastatukat ja suuret huulet. Kehittäjä Neostream on vastannut palautteeseen Facebookissa vakuuttaen, etteivät minkäänlaiset ​​rasistiset stereotypiat olleet missään nimessä tarkoituksellisia.

Studio lupaa muuttaa hahmoja poistamalla niiden rastat ja muokkaamalla sekä huulia että ihon sävyä. Lisäksi puhallusputkesta tehdään vähemmän kannabissätkää muistuttava.