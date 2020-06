Star Wars: Squadrons päästää pelaajat legendaaristen lentoalusten ohjaimiin – ensitraileri ja ilmestymispäivä julki

Electronic Arts paljasti nyt virallisesti jo aiemmin vuotaneen Star Wars: Squadrons -lentelypelinsä.

Aiemmin muun muassa Battlefront II:n kehitystyössä mukana olleen Motive Studiosin kehittämä Squadrons on kyllästetty nimensä mukaisesti eeppisillä avaruustaisteluilla. Mukana on niin yksinpelikampanja kuin PC:n, Xbox Onen sekä PlayStation 4:n välillä toimiva 5 vastaan 5 -moninpelikin. Tarina sijoittuu ajallisesti Episode IV – Return of the Jedin jälkimaininkeihin, joten tuttuja hahmojakin varmasti nähdään taistelujen lomassa – ensimmäisiä voi bongata jopa uutisen alareunaan upotetulta debyyttitrailerilta.

Star Wars: Squadrons julkaistaan lokakuun 2. päivä PC:lle (Origin, Steam, Epic Games), PlayStation 4:lle sekä Xbox Onelle. Mikäli taloudesta löytyy VR-visiiri, kannattaa se myös kaivella naftaliinista entistäkin autenttisemman räiskintäkokemuksen vuoksi.

Varsinaista pelikuvaa on lupailtu esiteltävän 19. kesäkuuta pidettävän EA Play -tapahtuman yhteydessä. Lisätietoja Electronic Artsin sivuilta, täältä.