Little Nightmares III esittäytyy 18 minuutin mittaisella yhteistyöpelaamista esittelevällä videolla

Bandai Namco esittelee tulevaa Little Nightmares III -kauhupeliään pitkällä videomaistiaisella.

Peräti 18 minuuttia lohkaiseva esittelyvideo käy läpi ensimmäistä kertaa pikkupainajaisten maailmassa koettavaa yhteistyöpelimutoa. Tällä kertaa koko kauhistuttavan tarinan voi tahkota siis läpi yhdessä kaverin kanssa. Uutisen loppuun upotettu video on peräisin pelin pre-alpha-kehitysversiosta.

Little Nightmares III:n kehittäjänä toimii tällä kertaa aiemmat osat työstäneen Tarsier Studiosin sijaan Supermassive Games. Viimeksi mainittuhan tunnetaan parhaiten Until Dawnin ja The Quarryn kaltaisten kauhupelien kehittäjänä.

Little Nightmares III julkaistaan ensi vuonna PC:lle, Switchille sekä Xbox- ja PlayStation-konsoleille.

Lisää aiheesta: