Mad Maggie on Apex Legendsin seuraava hahmolisäys – Defiance-kauden sisältö esitellään tulevana torstaina

Apex Legendsin Defiance-kausi lähestyy uuden hahmolisäyksen kera, kertoo Respawn.

Defiancen mukana karkeloihin liittyvä Mad Maggie on nähty kuvioissa ennenkin, lähinnä kahdeksannella kaudella mukaan tulleen Fusen aisaparina. Maggien tarinaa avataan hieman juuri ilmestyneessä Stories from the Outlands -animaatiossa, jonka voi katsastaa uutisen lopusta. Tarkempia tietoja helmikuun 8. päivä starttaavasta Defiance-kaudesta on lupailtu kuluvan viikon torstaille.

Apex Legends on saatavilla PC:lle, Switchille sekä Xbox- ja PlayStation-konsoleille.