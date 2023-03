Microsoft paljasti maaliskuun loppupuolen Game Pass -lisäykset

Microsoft on paljastanut Game Pass -lisäyksensä maaliskuun loppupuolelle.

Ehkä hassunhauskin lisäys on jälleen kerran Xboxille heti julkaisunsa yhteydessä saapuva, Sonyn oman San Diego -studion kehittämä MLB The Show 23. Ghibli-henkistä Japani-ropellusta puolestaan tarjoaa Ni No Kuni II: Revenant Kingdom The Prince's Edition -painoksineen. Lisätietoja Xbox Wire -uutistiedotteesta, täältä.

Huomioitavan arvoinen asia on myös Apple TV+ -palvelun kolmen kuukauden kokeilujakso, jolloin esimerkiksi Ted Lasson kolmannen kauden ehtii lisätä hyvin katselulistalle.

Alla vielä lisäykset päivämäärineen, alustoineen ja arvostelulinkkeineen.

21.3.

28.3.

MLB The Show 23 (pilvi, konsoli)

30.3.

Infinite Guitars (pilvi, konsoli, PC)

Poistuvat 31.3.