Studio Ghibli -henkeä huokuva Ni No Kuni -elokuva saadaan Netflixiin vielä tammikuun aikana

Nimekkääseen pelisarjaan pohjautuva Ni No Kuni -animaatioleffa saapuu Netflixiin vielä kuluvan kuun aikana.

Studio Ghibli -animaatioiden henkeä huokuva pelisarja jatkaa tuttuja jalanjälkiä myös elokuvamuotissa. Ohjaajana toimii Ghiblilläkin (muun muassa Spirited Away, Porco Rosso, Grave of the Fireflies) animaattorina toiminut sekä kumpaisenkin Ni No Kuni -pelin parissa hääräillyt Yoshiuyki Momose.

16. tammikuuta linjoille saapuvan Ni No Kunin suomenkielinen Netflix-synopsis kuuluu seuraavasti:

"Kaksi tavallista teiniä lähtee maagiselle matkalle pelastaakseen ystävänsä ja tämän toisessa maailmassa elävän kaksoisolennon, mutta rakkaus mutkistaa matkaa."