Mies ja alaston ase tulee taas: Liam Neesonin tähdittämä jatko-osa sai ensitrailerinsa

Man and the Naked Gun -klassikkojen jatko-osa on saanut ensimmäisen trailerinsa.

Alkuperäinen Alaston ase -trilogia pohjautui samaisen köörin Police Squad! -sarjaan. Kuten niin monet muutkin asiat, on aika henkiinherätellä myös tämä kulttimainetta nauttiva kreisikomediapläjäys. Lopputuloksena on The Naked Gun, Frank Drebinin poikana astetta vakavemmista rooleistaan tunnettu Liam Neeson.

Ensitrailerin perusteellä meininki näyttäisi olevan verisempää kuin aiemmin, mutta hömppähuumoria tunnuttaisiin edelleen viljeltävän rutkasti – jopa alkuperäisen Nordbergin näyttelijänä ja sittemmin murhaoikeudenkäynneistään tunnettuun O. J. Simpsoniin viitataan huumorilla.

Akiva Schafferin ohjaaman The Naked Gunin muissa rooleissa nähdään muun muassa Pamela Anderson, Paul Walter Hauser, Kevin Durand sekä vapaapainikehistäkin tuttu Cody Rhodes. Lisätietoja rainan IMDB-sivulta, täältä.

The Naked Gunin Suomen ensi-iltaa ei ole vielä lyöty lukkoon, mutta eiköhän se elokuun alkupäiville ajoitu kuten Yhdysvalloissakin.