Netflix jatkaa peliaiheisten animaatiosarjojen tehtailua – trailerit Tomb Raiderista ja Devil May Crystä julkaistiin

Netflix jatkaa uutteraa pelien kääntämistä animaatiosarjamuottiin, nyt vuorossa ovat Devil May Cry sekä Tomb Raider.

Sekä Tomb Raider: The Legend of Lara Croft että Devil May Cry ovat saaneet ensimmäiset kiusoittelutrailerinsa. Vaikka kumpainenkaan ei avaa sen suuremmin juonikuvioita, antavat ne mukavasti osviittaa tuotosten visuaalisesta tyylistä ja yleisestä atmosfääristä. Videot voi katsastaa uutisen alaosasta.

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft nähdään Netflixissä ensi vuonna, Devil May Cry puolestaan "pian", mitä se sitten tarkoittaakaan.