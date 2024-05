Tuore härnäkevideo tarjoaa ensisilmäyksen Liam Hemsworthin tulkitsemaan Noituri-Geraltiin

Netflixin The Witcher -sarjan päätöskausien kuvaukset etenevät hyvää vauhtia, nyt päähahmoon saatiin jo ensimmäinen silmäys.

Geralt of Rivian sotisopaan astelee neljännelle ja viimeiseksi jäävälle viidennelle tuotantokaudelle Henry Cavillin sijaan Liam Hemsworth. Muutoin näyttelijäkööri pysyy ainakin tärkeimpien roolien osalta aikalailla samana, sillä ainakin Freya Allanin (Ciri) ja Anya Chalotran (Yennefer) tiedetään olevan mukana.

The Witcherin neljäs ja viides kausi kattavat Andrzej Sapkowskin kirjat Babtism of Fire (Tulikaste, 1996), The Tower of the Swallow (Pääskystorni, 1997) sekä Lady of the Lake (Järven neito, 1999) – näiden jälkeen jatkoa ei ole enää luvassa. Kumpainenkin kausi kuvataan peräjälkeen, joten sarjan päätöstä ei pitäne odottaa enää aivan tolkuttoman pitkään.

Neljännen kauden julkaisuaikataulu ei ole vielä selvillä.