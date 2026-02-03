Nintendon kuningas on kruunattu – Switch nousi myyntilistan kärkeen

Nintendo Switch on ohittanut Nintendo DS:n ja tehnyt historiaa yhtiön myyntilistoilla.

Nintendo Switch on virallisesti yhtiön kaikkien aikojen myydyin pelikonsoli. Joulukuun 2025 lopussa päättyneen yhdeksän kuukauden talousraportin mukaan Switchiä on myyty yhteensä 155,37 miljoonaa kappaletta, mikä riitti ohittamaan aiemman ennätyksen haltijan Nintendo DS:n (154,02 miljoonaa).

Pelkästään viimeisimmän lomakauden aikana alkuperäistä Switch-mallia myytiin vielä 1,36 miljoonaa kappaletta. Nintendo arvioi myyvänsä kuluvan tilikauden loppuun mennessä huhtikuussa vielä noin 750 000 konsolia, mikä veisi Switchin jo hyvin lähelle koko pelialan myyntiennätystä hallitsevaa PlayStation 2:ta (160 miljoonaa).

Nintendo Switch julkaistiin vuonna 2017 yhtiön ensimmäisenä hybridikonsolina, joka yhdisti koti- ja käsikonsolien parhaat puolet. Switch menestyi erityisen vahvasti koronapandemian aikana, jolloin sitä myytiin lähes 50 miljoonaa kappaletta kahdessa vuodessa. Ilman saatavuusongelmia lukema olisi voinut olla vieläkin korkeampi.

Lisää aiheesta: