Nintendo Switchiä myytiin enemmän kuin mitään muuta konsolia koko vuosikymmenen aikana

Nintendo Switch on ohittanut kaikki kilpailijansa Yhdysvalloissa myymällä 735 000 konsolia lokakuun aikana.

Nintendo Switchiä myytiin kolmannella vuosineljänneksellä enemmän kuin mitään muuta pelikonsolia koko vuosikymmeneen.

Ainoa konsoli, joka on koskaan myynyt enemmän yksiköitä kuin Nintendo Switch lokakuussa, on Nintendo Wii. Switch on myynyt Yhdysvalloissa yhteensä noin 22 miljoonaa kappaletta, mikä on lähes kolmasosa sen maailmanlaajuisesta myynnistä. Kokonaismyynti vuoden 2017 julkaisun jälkeen on 68,3 miljoonaa yksikköä.

Switchin suosio tuskin tulee laskemaan lähiaikoina, kun ottaa huomioon Breath of the Wild 2:n kaltaisten julkaisujen tulemisen.

