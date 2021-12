Paramountin Halo-televisiosarja sai vihdoin trailerinsa – julkaisu ensi vuoden aikana

Halo-televisiosarjasta näyttäisi vihdoinkin tulevan valmista, siitä kertoo ainakin The Game Awards -tapahtumassa julkistettu traileri.

Varsin näyttävä traileri ei kerro vielä sen suuremmin juonellisia yksityiskohtia, mutta mukana on itseoikeutetusti ainakin Pablo Schreiberin tulkitsema Master Chief ja Natascha McElhonen Elizabeth Halsey. Schreiber itse on tuumaillut kyseessä olevan "klassinen sankaritarina", joka lainaa paljon pelien universumista laajentaen sitä televisiomuottiin sopivammaksi kokonaisuudeksi. Halo-sarja nähdään Paramount Plus -palvelussa ensi vuoden aikana yhdeksän jakson voimin.

Pari päivää takaperin ilmestyneen Halo Infinite -pelin arvostelun puolestaan voi lukea täältä.