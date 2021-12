Heavy Rain -kehittäjä Quantic Dream paljasti Star Wars Eclipsen – ensimmäinen trailerikin julkaistiin jo

Quantic Dream loikkaa Star Wars -maailmaan yhteistyössä Lucasfilm Gamesin kanssa kehittämänsä Star Wars Eclipse -pelinsä myötä.

Viime yön The Game Awards -tapahtumassa paljastettu projekti on kehittäjänsä entiset nimikkeet tuntien tarinapohjainen seikkailu. Tarjolla on siis pelaajan päätösten mukaan haarautuvia tapahtumaketjuja, joita koetaan matkan varrella useammankin eri hahmon näkövinkkelistä hieman Detroit: Become Humanin – oikeastaan studion kaikkien muidenkin tuotosten – tapaan. High Republic -aikakauteen sijoittuvasta seikkailusta saatiin jo traileri, joka tosin ei sisällä toistaiseksi lainkaan pelikuvaa.

Star Wars Eclipsen alustat ja julkaisuajankohta ovat toistaiseksi hämärän peitossa.